Güney Kore'de sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 39'a yükseldi

Güney Kore'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 39'a yükseldi. Ülke genelinde 9 kişi kayıp, 34 kişi yaralı.

Güney Kore'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 39'a yükseldi.

Güney Kore'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması sonucu ölü sayısının 39'a yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde 9 kişinin kayıp, 34 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Ülkenin Kuzey Gyeongsang, Güney Chungcheong ve Kuzey Chungcheong bölgeleriyle Sejong şehri şiddetli yağışlar nedeniyle büyük hasar gördü. - SEUL