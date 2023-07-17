Güney Kore'de Sel ve Toprak Kayması: Can Kaybı 40'a Yükseldi

Güney Kore'de sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında can kaybı 40'a yükseldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, yağışların devam ettiğini belirterek, 'En önemli şey kayıpları önlemek ve en aza indirmektir' dedi.

Güney Kore'de sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında can kaybı 40'a yükseldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, yağışların devam ettiğini belirterek, "En önemli şey kayıpları önlemek ve en aza indirmektir" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Güney Kore Kore Dünya Haberler