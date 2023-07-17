Güney Kore'de Sel ve Toprak Kaymaları Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 40'a Yükseldi
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Güney Kore'de son bir haftada şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, ülke genelinde 1000'den fazla bina zarar gördü. Kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü ve kayıp sayısının artmasından endişe duyuyor.
Güney Kore'de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Yonhap'ın haberine göre, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.
Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Müdürlüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığını ve 34 kişinin yaralandığını bildirdi.
139'u ev olmak üzere ülke genelinde sel sonucu zarar gören binaların sayısı 1000'i geçti.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü ve kayıp sayısında artış yaşanmasından endişe duyuyor.
İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.