Güney Kore'de Sel ve Toprak Kaymaları Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 40'a Yükseldi

Güney Kore'de son bir haftada şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Sel nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, ülke genelinde 1000'den fazla bina zarar gördü. Kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer ölü ve kayıp sayısının artmasından endişe duyuyor.