Güney Kore'de Okul Yemeklerindeki Deniz Ürünlerine Radyasyon Testleri Artırılacak

Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki atık suları tahliye edeceğini açıklamasının ardından, komşu Güney Kore'de okul yemeklerindeki deniz ürünlerine daha ayrıntılı radyasyon testleri yapılacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, atıl santralden atık su tahliyesinin yapılacağının söylenmesinin ardından Güney Kore'deki okullarda kullanılan deniz ürünlerinin daha detaylı inceleneceği duyuruldu.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı ve ilgili kurumlar halihazırda deniz ürünleri üzerinde radyasyon testleri yapıyor.

Başkent Seul'deki Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve ebeveynlerin atık sudaki sağlıksız koşullar nedeniyle endişe duymalarından dolayı, okul yemeklerinde kullanılacak deniz ürünlerinde test kapsamını genişletecek.

Fukuşima yakınlarındaki bölgelerden 2013'te tüm deniz ürünlerinin ithalatını yasaklayan Güney Kore, dün yaptığı açıklamada da bu yasağın, atık su tahliyesinden bağımsız uygulanacağını bildirmişti.