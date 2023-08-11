Güney Kore'de Khanun Tayfunu Şiddetli Yağışlara Yol Açtı

Khanun Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar Güney Kore'de insanların günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Tayfun nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, bir kişiden de haber alınamıyor.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Khanun Tayfunu'nun neden olduğu yağmur altında caddede yürüyen insanlar, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

SEUL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Khanun Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar Güney Kore'de insanların günlük yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Tayfun nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, bir kişiden de haber alınamıyor.

Bu yılın altıncı tayfunu olan Khanun Tayfunu, ülkeye Perşembe günü güneydoğu kıyılarından girdi. Kötü hava koşulları nedeniyle bazı uçak ve tren seferleri iptal edildi ya da ertelendi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Khanun Tayfunu'nun yol açtığı yağmur altında asfalt yüzeyini onaran işçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'nda Khanun Tayfunu ile ilgili televizyon haberlerini izleyen insanlar, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Khanun Tayfunu'nun yol açtığı yağmurda taksi bekleyen insanlar, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Khanun Tayfunu'nun yol açtığı yağmur altında Gwanghwamun Meydanı'nda yürüyen bir kişi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Khanun Tayfunu'nun neden olduğu yağmur altında caddede yürüyen insanlar, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)