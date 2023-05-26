Güney Kore'de Havadayken Kapısı Açılan Yolcu Uçağı Güvenli İniş Yaptı

Güney Kore'de Daegu Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçaldığı sırada kapısı açılan Asiana Hava Yolları'na ait uçak, güvenli iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedilirken bazı yolcuların panik ve nefes darlığı şikayetiyle hastanelere sevk edildiği bildirildi.