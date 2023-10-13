Güney Kore, Çin'in Kuzey Korelileri geri göndermesinden endişeli

Güney Kore, Çin'de bulunan birçok Kuzey Koreliyi ülkelerine geri göndermesinden endişe duyduğunu bildirdi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü, Çin'de bulunan Kuzey Korelilerin ülkelerine geri gönderildiğini doğruladı ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Güney Kore, Pekin yönetimine Çin'de bulunan birçok Kuzey Koreliyi ülkelerine geri göndermesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoungsam, Çin'de bulunan yaklaşık 600 Kuzey Korelinin ülkelerine geri gönderildiğine ilişkin haberlerin ardından basına yaptığı açıklamada, "Çin'in kuzeydoğusundaki 3 eyalette yerleşik çok sayıda Kuzey Korelinin ülkelerine iade edildiğinin doğru olduğu anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

Ülkelerine geri gönderilenlerin arasında kaç kişinin ilticacı, hasta ya da sabıkalı olduğuna dair net bilgi edinemediklerini belirten Koo, Kuzey Kore'den kaçan hiçbir mültecinin ülkesine zorla geri gönderilmemesi gerektiğini kaydetti.

Koo, "Hükümetimiz, durumu üzüntüyle karşıladı." ifadesini kullanarak, Çin'e konuya dair endişelerini ve net tutumlarını sert şekilde ilettiklerini vurguladı.

Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo, Seul yönetiminin, Kuzey Kore'den kaçanları korumak için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Bu hafta yerel bir gazete, Çin'in Cilin ve Liaoning eyaletlerinde bulunan yaklaşık 600 Kuzey Koreliyi, Hangcou'da düzenlenen Asya Olimpiyatlarının hemen ardından Dandong ve Hunçun sınır kentleri üzerinden ülkelerine zorla geri gönderdiğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Elizabeth Salmon, Çin'de 2 binden fazla Kuzey Korelinin tutuklu bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.