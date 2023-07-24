Güney Kore, Çin'den şüpheli paketlerle ilgili yardım talep etti

Güney Kore, içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarına ilişkin Çin'den yardım talep etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Güney Kore'nin talebine olumlu cevap verildiğini ve iletişimin sürdürüleceğini açıkladı. Güney Kore'de son 4 günde 2 binden fazla şüpheli paket ihbar edilmişti.

Güney Kore, içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarına ilişkin Çin'den yardım talep etti.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Güney Kore'nin talebine ilişkin açıklama yaptı.

Mao, Güney Kore'nin içinde zararlı maddelerin bulunabileceği düşünülen 2 binden fazla şüpheli paket ihbarına ilişkin yardım talep ettiğini söyledi.

Talebe olumlu cevap verildiğini kaydeden Mao, "Konuyla alakalı Güney Kore tarafıyla iletişimi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de son 4 günde 2 binin üzerinde şüpheli paket ihbar edilmişti

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı, ihbarlar arasından 645 paketin polis incelemesine alındığını ve diğerlerinin yanlış ihbar olduğunu bildirmişti.

Polis, zehirli madde içerdiği endişesiyle incelemeye aldığı paketlerin, şu ana kadar endişelerin aksine boş çıktığını veya içerisinde ucuz ürünler bulunduğunu belirtmişti.

Yetkililer, şüpheli uluslararası paketlerin Tayvan menşeili olduğunu tespit ettiklerini ve Çinli mevkidaşlarıyla sorunun çözümüne yönelik birlikte hareket ettiklerini bildirmişti.