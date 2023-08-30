Güney Kore Başbakanı, Fukuşima'daki Radyoaktif Atık Suyun Adlandırmasını Değiştirmeyi Düşünüyor

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden boşaltılan radyoaktif atık suyu 'kirli su' yerine 'arıtılmış kirli su' olarak adlandırmanın düşünülebileceğini belirtti. Güney Kore'de suya ilişkin endişeler sürerken, Japonya ise atık suyun temiz suyla seyreltildiğini ve zararlı olmadığını savunuyor.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Japonya'nın, 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nden boşaltılmaya başlanan radyoaktif atık suyu ifade etmek için kullanılan "kirli su" terimini değiştirmeyi düşüneceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Han, parlamentoda bir soru önergesi üzerine, Fukuşima'dan salınan suya ilişkin eleştirilere cevap verdi.

Güney Kore'de Japonya'nın okyanusa saldığı suyun deniz ürünleri ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği endişeleri sürerken Başbakan Han, söz konusu suya dair "Salınan su kirli su değil, bilimsel standartlara göre arıtılmış kirli sudur." dedi.

Han, tabirin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından onaylanan "özel arıtma sistemi ALPS aracılığıyla arıtılmış kirli su" olarak adlandırmanın bilimsel olarak daha doğru olacağını sözlerine ekledi.

Güney Kore Hükümeti, Fukuşima'daki su tahliyesine ilişkin "kirli su" terimini kullanırken Japonya ise bunu "arıtılmış su" olarak adlandırıyor.

Güney Kore'de Ulusal Su Ürünleri Kooperatifleri Federasyonu başkanı ise deniz ürünleri tüketimini teşvik etmek için "arıtılmış su" teriminin kullanılmasını savunurken suyun bilimsel olarak kanıtlanmış arıtma süreçlerinden geçmesine karşın "kirli su" teriminin kamuoyunda olumsuz tepkiye neden olduğunu savundu.

Ülke genelindeki tuz sahalarında radyasyon testleri yapılıyor

Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı, Fukuşima nükleer santralinden atık su tahliyesine ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle ülke genelindeki tuz sahalarında radyasyon testleri başlattığını duyurdu.

Okyanus ve Balıkçılık BakanYardımcısı Park Sung-hoon, tuz çiftlikleri üzerindeki testlerin bu yılki tuz üretiminin sona erdiği ekime kadar tamamlayacaklarını işaret ederek "Daha sonra hükümet, güvenlik sorunlarını ortadan kaldırmak için kasımdan itibaren paketlenmiş tuz üzerinde radyasyon kontrolleri gerçekleştirecek." dedi.

Park, ayrıca, şu ana kadar hükumetin 86 tuz çiftliğinden 109 örneği kontrol ettiğini ve hepsinin güvenlik standartlarını karşıladığını sözlerine ekledi.

Japonya, radyoaktif atık suyun insan sağlığı ve çevre için zararlı olmadığını savunuyor

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Santralden Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.

Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliye edilen atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara sebep olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.