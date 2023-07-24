Güney Kore, ABD ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcıları Üçlü Zirve İçin Birlikte Çalışacak

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları, 18 Ağustos'ta lider düzeyinde gerçekleşecek üçlü zirvenin başarılı bir şekilde düzenlenmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. Üçlü zirve, Kuzey Kore tehdidi ve güçlü işbirliği için dönüm noktası olacak.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları, 18 Ağustos'ta lider düzeyinde gerçekleşecek üçlü zirvenin başarılı bir şekilde düzenlenmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Chang Ho-jin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tarafların, liderlerinin güçlü taahhütleri ile üçlü işbirliğinin yeni bir seviyeye geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ağustos ayında liderler düzeyinde gerçekleşecek zirvenin daha güçlü bir işbirliği için dönüm noktası olacağı kaydedildi.

Taraflar, lider düzeyinde gerçekleşecek üçlü zirvenin başarılı bir şekilde düzenlenmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Bakan Yardımcıları, ayrıca telefon görüşmesinde Kuzey Kore tehdidine karşı da ittifakı ve işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri gelecek ay Biden'ın ev sahipliğinde toplanacak

ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin, 18 Ağustos'ta ABD'de üçlü toplantı gerçekleştireceği ve Kuzey Kore'nin, önemli konu başlıklarından olacağı bildirilmişti.

Söz konusu görüşmenin, üç lider arasında çok taraflı bir görüşme dışında ilk defa üçlü bir görüşme olacağı açıklanmıştı.

Biden'ın, mayıs ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde, üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmak üzere Kişida ve Yoon'u ülkesine davet ettiği aktarılmıştı.