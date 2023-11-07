Haberler ›› Dünya ›› Güney Kore, ABD'nin stratejik varlığını artırdığını bildirdi

Güney Kore, ABD'nin stratejik varlığını artırdığını bildirdi

Güney Kore yönetimi, ABD'nin bölgede nükleer kapasiteli bombardıman uçakları da dahil stratejik varlığını artırdığını açıkladı. Kuzey Kore'ye yönelik bir uyarı niteliği taşıyan bu adımlar, Güney Kore'nin güvenliği için önemli bir taahhüt olarak değerlendiriliyor.