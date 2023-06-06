Güney Kore, 4 Çin ve 4 Rus askeri uçağının Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na girdiğini açıkladı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 4 Çin ve 4 Rus askeri uçağının ülkenin Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurdu. Ülkenin hava sahasının ihlal edilmediği vurgulanan açıklamada, Güney Kore ordusunun Çin ve Rus uçaklarını KADIZ'e girmeden önce tespit ederek muhtemel kazaları önlemek üzere kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 4 Çin ve 4 Rus askeri uçağının ülkenin Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 4 Çin ve 4 Rus askeri uçağının yerel saatle 11.52 ile 13.49 arasında Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'nın (KADIZ) güney ve doğu bölgelerine girdiği bildirildi. Ülkenin hava sahasının ihlal edilmediği vurgulanan açıklamada, Güney Kore ordusunun Çin ve Rus uçaklarını KADIZ'e girmeden önce tespit ederek muhtemel kazaları önlemek üzere kendi savaş uçaklarını havalandırdığı ifade edildi.

Olayın ABD, Japonya ve Güney Kore savunma bakanlarının geçtiğimiz hafta sonu Singapur'da düzenlenen ve yıllık güvenlik konferansı olan Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde üçlü güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi taahhüt etmesinin hemen ardından yaşanması dikkat çekti.

Hava sahasından farklı

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve hava sahasından farklı olan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ), genelde ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan ediliyor. Tanımlama sahası, yaklaşan askeri uçakların askeri tehdit olarak algılanıp uyarılması amacıyla kullanılıyor. ADIZ, bir ülkenin ulusal güvenlik çıkarları istikametinde herhangi bir hava aracını tespit ve takip etmeye çalıştığı bölge olarak da biliniyor. - SEUL