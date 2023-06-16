Güney Kore, 2070'de dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri olacak

Güney Kore'nin nüfusu en hızlı yaşlanan ülke konumunda olduğu ve 2070'de dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri olması bekleniyor. İstatistik Kore'nin (KOSTAT) açıkladığı verilere göre, 2023'te 75 yaş ve üzeri Güney Kore vatandaşlarının ülkenin toplam nüfusuna oranı yüzde 7,7 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın, 2037'de yüzde 16,0, 2070'de ise yüzde 30,7 olması bekleniyor.

SEUL, 16 Haziran (Xinhua) -- Nüfusu en hızlı yaşlanan ülke konumundaki Güney Kore'nin 2070'de dünyanın en yaşlı ülkelerinden biri olması bekleniyor.

Ülkenin resmi istatistik kurumu İstatistik Kore'nin (KOSTAT) Cuma günü açıkladığı verilere göre, 2023'te 75 yaş ve üzeri Güney Kore vatandaşlarının ülkenin toplam nüfusuna oranı yüzde 7,7 olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın, 2037'te yüzde 16,0, 2070'de ise yüzde 30,7 olması bekleniyor.

İstatistik kurumu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporuna atıfla, Güney Kore'nin 2070 yılında kaydedilecek oranının, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasındaki en yüksek oran olacağının tahmin edildiğini söyledi.

2070 için yapılan tahminlere göre 75 yaş ve üzeri bireylerin toplam nüfustaki payları Japonya'da yüzde 25,6, İspanya'da yüzde 24,8, İtalya'da yüzde 24,1, Polonya'da yüzde 24,1 ve ABD'de yüzde 16,0 olacak.

65 yaş ve üzeri Güney Kore vatandaşlarının ülke nüfusundaki payları 2023 için yüzde 18,4 şeklinde kayıtlara geçerken bu oranın 2037'de yüzde 31,9'a ve 2070'de yüzde 46,4'e yükselmesi bekleniyor.

2022'de 65 ila 74 yaş aralığındakilerin yüzde 59,6'sı, gelecekte çalışmayı umduğunu beyan ederken, bu oran 10 yıl öncesine göre 11,9 yüzde puan artış göstermiş oldu. Aynı zaman aralığında 75 ila 79 yaşlarındakiler içinse bu oran 11,8 yüzde puan artışla yüzde 39,4'e ulaştı.

2021 yılında 65 ila 74 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 59,3'ü, gelirlerinin ortalama yaşam maliyeti karşısında yetersiz olduğunu belirtti. 75 yaş ve üzeri bireyler için ise bu oran 2021'de yüzde 63,8 olarak ölçüldü.