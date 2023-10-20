Güney Çin Denizi'nde Keşfedilen Antik Gemi Enkazlarından Çıkarılan Kalıntılar
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Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından yaklaşık 580 parça kültürel kalıntı çıkarıldı. Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nin açıklamasına göre, bu kalıntılar Çinlilerin atalarının Güney Çin Denizi'ni keşfettiklerine ve üzerinde ticaret yaptıklarına dair somut kanıtlar sunuyor.
1. Gün yüzüne çıkarılan kalıntıların çeşitli görüntüleri
2. Görevi yürüten arkeologların çeşitli görüntüleri
Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından yaklaşık 580 parça (set) kültürel kalıntı çıkarıldı.
Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nin Perşembe günü düzenlediği basın açıklamasında porselen, çömlek ve keresteden oluşan kalıntıların, Çinlilerin atalarının Güney Çin Denizi'ni keşfettiklerine, kullandıklarına ve üzerinde ticaret yaptıklarına dair somut kanıtlar sunduğu belirtildi.
Ming Hanedanlığı (1368-1644) dönemine ait iki gemi enkazının deniz seviyesinin yaklaşık 1.500 metre altında bulunduğunu kaydeden açıklamada, gemi enkazlarının antik Deniz İpek Yolu hattındaki ticaret ve kültür alışverişinin önemli bir tanığı olduğu ifade edildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haikou kentinden bildiriyor. (XHTV)