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Güney Çin Denizi'nde Keşfedilen Antik Gemi Enkazlarından Çıkarılan Kalıntılar

Güney Çin Denizi'nde keşfedilen iki antik gemi enkazından yaklaşık 580 parça kültürel kalıntı çıkarıldı. Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi'nin açıklamasına göre, bu kalıntılar Çinlilerin atalarının Güney Çin Denizi'ni keşfettiklerine ve üzerinde ticaret yaptıklarına dair somut kanıtlar sunuyor.