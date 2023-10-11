Güney Amerika ülkeleri İsrail'den vatandaşlarını tahliye ediyor

Peru, Şili ve Paraguay vatandaşlarının İsrail'den tahliye edilmesi için İsrail'e uçak gönderileceği duyuruldu. Hamas saldırıları sonucu 2 Perulu hayatını kaybetti ve 2 Perulu hala kayıp. Şili'den ise 80 vatandaşın tahliye edilmesi planlanıyor.

Güney Amerika ülkelerinden Peru, Şili ve Paraguay vatandaşlarının tahliyesi için İsrail'e uçak göndereceğini duyurdu.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, İsrail'de ikamet eden 100 Perulunun tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi.

Peru resmi haber ajansı Andina'nın haberine göre, Hamas'ın saldırıları sonucu 2 Perulunun hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Peru'nun Tel Aviv Büyükelçisi Manuel Cacho-Souza da açıklamasında, iki Perulunun halen kayıp olduğunu belirtti.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren ise Hava Kuvvetlerine ait 3 uçağın Tel Aviv'de mahsur kalan Şili vatandaşları için İsrail'e uçacağını kaydetti.

Yaklaşık 80 Şililinin tahliye edilmesinin planlandığını dile getiren Klaveren, 60 vatandaşın ise bölgeyi kendi gayretiyle terk ettiğini duyurdu.

Paraguay Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da İsrail'den ayrılmak isteyen Paraguaylılar için tahliye işleminin yapılacağı, konunun İsrail ile Ürdün makamlarıyla görüşüleceği bildirildi.