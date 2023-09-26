Güney Amerika'da kaçan çete lideri aranıyor

Güney Amerika kıtasında 5 ülke, Venezuela'da yıllardır en büyük çetelerden Tren de Aragua kontrolündeki hapishanenin geri alınmasının ardından kayıplara karışan elebaşı Hector Guerrero Flores'i arıyor.

Güney Amerika kıtasında 5 ülke, Venezuela'da yıllardır en büyük çetelerden Tren de Aragua kontrolündeki hapishanenin geri alınmasının ardından kayıplara karışan elebaşı Hector Guerrero Flores'i arıyor.

BBC'nin haberine göre, Venezuela'nın yanı sıra Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili polisi, 20 Eylül'de düzenlenen baskınla kontrolün çetenin elinden alındığı Tocoron Hapishanesi'nde yapılan aramada bulunamayan 39 yaşındaki çete lideri Flores için geniş çaplı arama başlattı.

Ülke dışına kaçtığı değerlendirilen Flores'in liderliğinde Tren de Aragua çetesinin, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili'ye de yayıldığı kaydediliyor.

Elebaşının 2012'de gardiyanlara rüşvet vererek hapishaneden kaçtığı, 2013'te yeniden tutuklandıktan sonra hapishaneye geri gönderildiği belirtiliyor.

Flores'in hapishaneyi çetenin merkezi haline getirdiği ve lüks bir otelin imkanlarıyla donattığı ifade ediliyor.

Çetenin insan kaçakçılığından uyuşturucu ticaretine kadar birçok suça karıştığı bildiriliyor.

Venezuela hükümeti 20 Eylül'de, yıllardır ülkedeki en büyük çetelerden "Tren de Aragua"nın kontrolünde bulunan Tocoron Hapishanesi'ni, 11 bin askerle müdahale ederek geri almıştı.

Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu.

Tocoron Hapishanesi'ndeki mahkumlar yıllardır bina içindeki bölümlerde özgürce dolaşabiliyor, yasa dışı olarak yaptırdıkları havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi gibi alanlarda vakit geçiriyorlardı.