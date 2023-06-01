Güney Afrikalıların yüzde 45'i kamuya açık alanlarda kendilerini güvensiz hissediyor

Güney Afrika Otomobil Birliği tarafından yapılan bir ankete göre, Güney Afrikalıların sadece yüzde 31'i ülkede kendilerini 'çoğunlukla güvende' ya da 'tamamen güvende' hissediyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 76'sı Güney Afrika'da işlenen bir suçun mağduru olduğunu ifade etti.

JOHANNESBURG, 1 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika'da yapılan bir ankete göre halkın yaklaşık yüzde 45'i kamuya açık alanlarda kendilerini "oldukça güvensiz" hissederken, yüzde 7'si ise evlerindeyken kendilerini "hiç güvende" hissetmiyor.

Güney Afrika Otomobil Birliği tarafından yapılan ve Salı günü yayımlanan güvenlik durumu raporuna göre, Güney Afrikalıların sadece yüzde 31'i ülkede kendilerini "çoğunlukla güvende" ya da "tamamen güvende" hissediyor.

Birlik, Güney Afrika'da kişisel güvenliğe ilişkin doğrudan geri bildirimleri belirlemek amacıyla bu yılın Mart ve Nisan aylarında 1.438 katılımcıyla anket gerçekleştirdiklerini açıkladı. Elde edilen sonuçlara göre, ankete katılanların yaklaşık yüzde 76'sı Güney Afrika'da işlenen bir suçun mağduru olduğunu ifade etti.

Güney Afrika Otomobil Birliği CEO'su Willem Groenewald, ankete katılanların yaklaşık yüzde 88'inin gelecekte suç oranının artacağına inandığını ve birçoğunun, evlerinde demir parmaklık, alarm sistemleri ve güvenlik kameraları gibi kişisel güvenlik önlemlerine daha fazla harcama yaptığını söyledi.

Güney Afrika polis idaresi tarafından Salı günü açıklanan resmi veriler, 2023'ün ilk çeyreğinde ülkede toplam 6.289 kişinin öldürüldüğünü ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen seviyeye kıyasla cinayetlerde yüzde 3,4'lük bir artış olduğunu gösteriyor.