Güney Afrika'ya Sığınan Filistinlilerin Uçakta Bekleme Süreci

(ANKARA) - Savaş nedeniyle Gazze'den ayrılan yaklaşık 150 Filistinli, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'a indikten sonra uçakta 13 saat boyunca bekletilmelerinin ardından Güney Afrika'ya giriş yaptı. Güney Afrikalı yetkililere göre İsrail'in Gazzeli sığınmacılara uçağa binerken çıkış mührü vermemesi karışıklığa yol açtı.

Sosyal medyada dün Güney Afrika'ya uçan bir grup Gazzeli sığınmacının, yetkililer tarafından uçaktan inmelerine izin verilmediği haberi ve görüntüleri yayıldı. İsrail basınına göre grup, önceki günün sabahı Gazze'den ayrıldıktan sonra aynı akşam Eylat'tan Kenya'nın Nairobi kentine geçti. Ardından Johannesburg'a ulaşan Filistinliler burada yaklaşık 13 saat boyunca uçakta tutuldu.

Yolculara destek veren Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu Gift of the Givers, dün akşam yaptığı açıklamada sorunun çözüldüğünü bildirdi. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilere çıkış mührü vermediğini, bu nedenle Güney Afrika makamlarının grubu ülkeye almaktan kaçındığını açıkladı. Açıklamaya göre Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, bu gerekliliği kaldırarak yolcuların ülkeye girişine izin verdi.

Filistinlilerin Güney Afrika'ya vizesiz giriş hakkı bulunmuyor. Filistin Yönetimi Gazze'de yaşayanlara pasaport verse de güvenlik ve lojistik nedenlerle herkesin pasaport erişimi olmadığı belirtiliyor.

İsrail hükümetinden yetkililerin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi yönünde çağrılarda bulunmuştu. Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Gazze'den kaç kişinin ayrıldığı kesin olarak bilinmese de İsrail basınına göre bu sayı yaklaşık 37 bin ve ayrılanların çoğu Mısır'a gidiyor.

Ekim ayında bir grup Gazzeli daha Güney Afrika'ya ulaşmıştı. Gift of the Givers ve Güney Afrika devlet televizyonu SABC, bu yolcuların mülteci olduğunu belirtti. Gazze'de iki yıldan uzun süren savaşta yerel yetkililere göre 67 binden fazla kişi öldü, nüfusun büyük bölümü yerinden edildi, bölgede kıtlık ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Güney Afrika İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası açmıştı. Lahey'deki mahkeme 2024'te İsrail'e sivillerin korunması ve Gazze'ye daha fazla yardım girişine izin verilmesi yönünde ek tedbirler uygulanmasını hükmetmişti.