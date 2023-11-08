Güney Afrika Ulaştırma Bakanı Soyguna Uğradı

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, Johannesburg şehrinde otoyolda soyguna uğradı. Bakan Chikunga ve korumaları, makam aracıyla seyir halindeyken üç soyguncu tarafından pusuya düşürülerek soyuldu. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, Johannesburg şehrinde otoyolda soyguna uğradı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Bakan Chikunga, kardeşi ve iki koruması, Johannesburg'un güneyinde bir otoyolda makam aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen üç soyguncu tarafından pusuya düşürülerek soyuldu.

Chikunga, yaptığı açıklamada, N3 otoyolunda seyir halindeyken aracın lastiklerinden birinin patladığını, bunun üzerine korumaların lastiği değiştirmek üzere aracı durduklarını söyledi.

Korumaların lastiği değiştirdikleri sırada, üç soyguncudan birinin arabaya yanaşarak kafasına silah dayadığını belirten Chikunga, "Elimde bulunan 200 Güney Afrika randını (yaklaşık 300 Türk Lirası), dizüstü bilgisayarlarımı ve kardeşimin çantasını aldılar. Yüzüğümü de almaya çalıştılar ama onlara kocamla aramda değer verdiğimiz tek şeyin bu olduğunu söyledim. Almadıkları tek şey, kullandığımız çantalardan birine bıraktıkları bir tabletti." dedi.

Chikunga, ayrıca iki koruma görevlisinin silahlarını da çalan soyguncuların, 20 ila 30'lu yaşlarında, iyi giyimli ve oldukça iyi Zuluca konuşan kişiler olduğunu anlattı.

Yaşanan olayın kendisinde travma yarattığını kaydeden Chikunga, ölüm korkusu yaşadığını ifade etti.

Polisten yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve korumalara psikolojik danışmanlık hizmeti sağlandığı bilgisi paylaşıldı.