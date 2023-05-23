Güney Afrika, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için barış misyonu hazırlığı yapıyor

Güney Afrika, 6 Afrika ülkesi liderinden oluşacak barış misyonunun hazırlıkları için Rusya ve Ukrayna'ya heyet gönderdiğini duyurdu. Afrika liderlerinin oluşturacağı barış misyonunun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışmalar yürüteceği belirtiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 6 Afrika ülkesi liderinin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarının bir parçası olarak kuracağı barış misyonunun hazırlıkları için Rusya ve Ukrayna'ya heyet gönderdiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, yaptığı açıklamada, İstihbarat Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin, 6 Afrika ülkesi liderinden oluşacak barış misyonun ön hazırlıkları için bu hafta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini duydurdu.

Magwenya, bir başka Güney Afrikalı heyetin de Ukrayna'da hazırlık çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Afrika liderlerinin barış misyonu

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, geçen hafta yaptığı açıklamada, Zambiya, Senegal, Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Mısır ve Güney Afrika liderlerinden oluşan barış misyonunun Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışmalar yürüteceğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Afrika liderlerinin barış misyonu teklifini kabul etmişti.

Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonu yakın gelecekte Rusya'nın başkenti Moskova ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmesi bekleniyor.