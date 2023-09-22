Güney Afrika'nın Ulusal Miras Günü Ankara'da Kutlandı

Güney Afrika'nın Ulusal Miras Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ankara Büyükelçisi Dipuo Bertha Letsatsi-Duba ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

GÜNEY Afrika'nın Ulusal Miras Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Güney Afrika'nın Ulusal Miras Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Bertha Letsatsi-Duba ev sahipliğindeki resepsiyona,

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan programda, geleneksel kıyafetleriyle katılan davetliler, renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükelçi Dipuo Bertha Letsatsi-Duba, "Güney Afrika Büyükelçiliği, 2023 yılının şubat ayında meydana gelen depremler nedeniyle, nisan ayında gerçekleştirilecek Ulusal Gün etkinliğini bu yıl üzülerek erteledi. Bu, Türkiye halkıyla dayanışmamızın bir ifadesiydi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletmeye devam ediyoruz. Depremin büyüklüğü dünyanın nadiren yaşadığı bir ölçekteydi. Güney Afrika'nın Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'nin Afrika kıtasına olan saygısını açıkça vurgulayan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi aracılığıyla kıtasal düzeydeki iş birlikleri ile güçlendiriliyor. Güney Afrika Türkiye'nin Afrika ile ortak kalkınma ve refah arayışını övüyor. Türkiye, Güney Afrika için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olmaya devam ediyor ve son on yılda yaklaşık 156,80 milyon R olarak tahmin edilen doğrudan sermaye yatırımıyla birçok projeye zaten yatırım yaptı. 2022 yılında ikili ticaretin, Güney Afrika'nın Türkiye'ye ihracatında yüzde 18'lik bir artış da dahil olmak üzere, 2021 yılına göre yüzde 50 artışla rekor seviyelere ulaştığına tanık olduk" dedi.

Bakan Yardımcısı Bozay, depremlerde Türkiye ile dayanışmaları nedeniyle Güney Afrika'ya teşekkür etti. Bozay, Güney Afrika'nın önemli bir ortak olduğunu belirterek, ticari ilişkilerin kazan-kazan ilkesine dayalı olarak geliştiğini söyledi. Bozay, "Kıta ile toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolarken, 2022 yılı sonunda neredeyse 8 kat artarak 40,7 milyar dolara çıkmıştır. 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu, ticaretimizi geliştirmek ve karşılıklı yatırımları artırmak için bundan sonraki adımları tartışmamız için bize sağlam bir platform sağlayacak. Geçen yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları aştı. Güney Afrika'da faaliyet gösteren Türk müteahhitlik firmalarının faaliyetleri ve başarıları bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu.