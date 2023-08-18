Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderme kararı aldı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), silahlı gruplarla mücadele amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker gönderme kararı aldı. SADC üyesi ülkeler, 43. SADC Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, KDC'de silahlı örgütlerle mücadeleye destek vermeyi kararlaştırdı. Ülkeler bu kapsamda, KDC'ye asker konuşlandırılmasına karar verdi. Öte yandan SADC üyesi ülkeler, Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütüyle mücadelede birliklerin görev süresini 12 ay daha uzatma kararı aldı. Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço, zirvede yaptığı konuşmada, KDC'de barış ve istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin işbirliğine devam edeceğini vurguladı. Angola, başkent Luanda'da KDC ve Mozambik gündemiyle toplanan 43. SADC Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan 15 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizler ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.