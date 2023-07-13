Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderme kararı aldı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkeleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla mücadele için eylül ayının sonunda bu ülkeye asker gönderme kararı aldı. SADC üyesi ülke liderleri, topluluğun Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanı ve Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob başkanlığında Mozambik'te bir araya geldi. Geingob, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, SADC olarak eylülün sonunda KDC'ye asker gönderileceği bilgisini paylaşarak 'Blok olarak bölgemizin güvenliği, emniyeti ve istikrarının ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği ortak kararlılığımızdır.' ifadesini kullandı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkeleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla mücadele için eylül ayının sonunda bu ülkeye asker gönderme kararı aldı.

SADC üyesi ülke liderleri, topluluğun Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organı Başkanı ve Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob başkanlığında Mozambik'te bir araya geldi.

Geingob, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, SADC olarak eylülün sonunda KDC'ye asker gönderileceği bilgisini paylaşarak "Blok olarak bölgemizin güvenliği, emniyeti ve istikrarının ne pahasına olursa olsun korunması gerektiği ortak kararlılığımızdır." ifadesini kullandı.

SADC, aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika'da Afrika Büyük Göller bölgesindeki Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzanya ve Uganda'nın oluşturduğu hükümetler arası bir kuruluş Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.