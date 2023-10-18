Güney Afrika İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, Filistin'deki hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500'den fazla kişinin ölümüne ve binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açmasını kınamak için kelimelerin kifayetsiz kaldığı belirtildi.

İsrail'in 12 gün boyunca hastanelere, okullara, apartmanlara ve temel altyapıya yönelik hava bombardımanında Gazze halkını katletmesinin savaş suçu olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca güvenli liman olarak kabul edilen hastaneyi hedef almak savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki sivil halkın su, yiyecek, yakıt ve elektrikten mahrum bırakılmasının uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail'e karşı yaptırım çağrısı

Gazze'deki 22 hastaneden biri olan el-Ehli Baptist Hastanesinin yüzlerce sivil tarafından güvenli barınak olarak kullanıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, hastanenin bombalanmasının uluslararası insancıl hukukun en bariz ihlali olduğu anlatıldı.

Açıklamada, Gazze'de çocukların ve ebeveynlerin acısının tarif edilmez ve akıl almaz boyutlara ulaştığına vurgu yapılarak, "Bu eylemlerin sonuçları olmalıdır, aksi takdirde uluslararası barış ve güvenliği korumak için kurulan uluslararası yapılar tamamen başarısızlığa uğrayacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Güney Afrika'nın, bölgede derhal ateşkes sağlanıp, ilaç, gıda ve malzeme girişine izin verecek bir insani koridorun açılması çağrısının yinelendiği açıklamada, "Güney Afrika, uluslararası topluma Gazze'de Filistin halkına yönelik ağır ihlallere karşı kayıtsızlığını sona erdirme ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini gelişen soykırımı durdurmak için yaptırım uygulamaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım kampanyası uyguladığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı, bu ve diğer savaş suçları ile bu çatışmadaki soykırım suçunu soruşturma niyetini derhal belirtmeye, bu suçlara yardım ve yataklık edenlerin sorumluluğunu soruşturmaya davet ediyoruz."