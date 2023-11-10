Güney Afrika, İsrail Büyükelçisini çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığının (DIRCO), İsrail'in Pretorya Büyükelçisi Eliav Belotsercovsky'i çağırdığı bildirildi.

DIRCO'dan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Belotsercovsky'in, "İsrail-Filistin çatışmasına yönelik son dönemdeki talihsiz davranışlarına" ilişkin Bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarında 4 bin 300'den fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 500'den fazla sivilin ölümünden ve olayların mevcut gidişatından derin endişe duyduğu" belirtildi.

İsrail'in tepkisinin yasa dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrailli üst düzey yöneticiler hakkında savaş suçu işlediklerini gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılması talebi yinelendi.

Açıklamada, "Büyükelçi Belotsercovsky'den, diplomatik misyon başkanlarına belirli ayrıcalıklar ve sorumluluklar tanıyan, aralarında ev sahibi ülkenin egemen kararlarını tanımanın da yer aldığı Viyana Konvansiyonları doğrultusunda hareket etmesi isteniyor." ifadelerine yer verildi.

Güney Afrika bu hafta başında, İsrail'deki tüm diplomatlarını geri çağırmıştı.