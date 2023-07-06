Güney Afrika'da zehirli gaz sızıntısı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı madencilerin bulunduğu bir yerleşim yerinde zehirli gaz sızıntısı sonucu 3'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Johannesburg'un kuzeyindeki Boksburg bölgesinde meydana gelen olayda, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedeki zehirli gaz nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Zehirli gazın amonyum nitrat olduğu belirtildi.