Güney Afrika'da zehirli gaz sızıntısı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı madencilerin bulunduğu bir yerleşim yerinde zehirli gaz sızıntısı sonucu 3'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Johannesburg'un kuzeyindeki Boksburg bölgesinde meydana gelen olayda, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedeki zehirli gaz nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 3 çocuk da bulunuyor. Zehirli gazın amonyum nitrat olduğu belirtildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasa dışı madencilerin bulunduğu bir yerleşim yerinde zehirli gaz sızıntısı sonucu 3'ü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika polisi, Johannesburg'un kuzeyindeki Boksburg bölgesinde zehirli gaz sızıntısının 16 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Açıklamada, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgedeki zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun olduğu kaydedildi.
16 kişinin ölümüne neden olan zehirli gazın amonyum nitrat olduğu açıklandı.