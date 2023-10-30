Güney Afrika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü Resepsiyonu Düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Büyükelçilik konutunda gerçekleşen etkinliğe, Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, diplomatik temsilciler ve davetliler katıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakanı Lindiwe Zulu, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı yetkilileri, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney Afrika Askeri Sağlık Hizmetleri Bandosu'nun iki ülkenin ulusal marşlarını seslendirilmesinin ardından, Büyükelçi Kandaş bir konuşma yaptı.

Kandaş, bir asırda pek çok zorluğun üstesinden gelerek, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye'nin, 85 milyonluk genç ve eğitimli nüfusu, rekabetçi iş gücü, dinamik özel sektörü ve ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji sektörlerindeki ileri teknolojik altyapısıyla öne çıktığını söyledi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin son 20 yılda her alanda önemli bir ivme kazandığına dikkati çeken Kandaş, "Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde son dönemde parlak bir dönemden geçiyoruz. Özellikle pandemi sonrasında siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi giderek derinleştiriyoruz. İkili ticaret hacmi şu ana kadar ulaşılan rekor seviye olan 3,3 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kandaş, ikili ilişkilerin, ekonomiden eğitime, sosyal kalkınma projelerinden kültür faaliyetlerine kadar her alanda ilerleme kaydettiğini belirterek, "Son olarak, bugünlerde İsrail ve Filistin'de olup bitenlerle ilgili duygularımızı belirtmeden geçemeyeceğim. Şiddetten derin kaygı duyuyoruz ve sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz." dedi.