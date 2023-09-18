Güney Afrika'da trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaşamını yitirdi. Kazada bir otobüs, kamyonla çarpışarak alev aldı ve çok sayıda kişi yaralandı. Polis soruşturmayı tamamladıktan sonra kamuoyu bilgilendirilecek.