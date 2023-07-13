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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Polis, saldırının uyuşturucu bağlantılı olabileceğini belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaletinin Nelson Mandela Körfezi bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamada, 3 silahlı saldırganın, KwaNobuhle ilçesindeki bir eve düzenlediği saldırıda 1'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın uyuşturucu bağlantılı olabileceği kaydedildi.

Polisin başlattığı operasyon kapsamında şimdiye kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Dünya

Nelson Mandela Güney Afrika Dünya Haberler

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