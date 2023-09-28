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Güney Afrika'da Şiddetli Rüzgar ve Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen haftadan beri etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 12'yi bulduğu belirtildi. Ülkenin güneybatı kıyılarında meydana gelen fırtına can ve mal kayıplarına yol açıyor. Sel nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ve 73 milyon dolarlık hasar meydana geldi.