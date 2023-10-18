Güney Afrika'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaleti çevresinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Nyandeni ilçesinde sel ve toprak kayması sebebiyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede bir nehri geçmeye çalışırken suya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaleti çevresinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Nyandeni ilçesinde sel ve toprak kayması sebebiyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, bölgede bir nehri geçmeye çalışırken suya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.