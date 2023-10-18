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Güney Afrika'da Sel ve Toprak Kayması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Eastern Cape eyaleti çevresinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Nyandeni ilçesinde sel ve toprak kayması sebebiyle 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bölgede bir nehri geçmeye çalışırken suya kapılıp kaybolan 17 yaşındaki kişi için arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.