Güney Afrika'da sel: 11 ölü, 4 kayıp Dünya Haberleri Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda bulunan Vaal Barajı'nın sağanak yağışlar sonucu taşmasıyla sel meydana geldi. Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda bulunan Vaal Barajı'nın sağanak yağışlar sonucu taşmasıyla sel meydana geldi. Selde 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin güneyinde bulunan Vaal Barajı, sağanak yağışlar sonucu taştı. Baraj taşması sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Vanderbijlpark kenti yakınlarındaki Lochvaal bölgesinde birçok evin ve otomobilin sular altında kaldığı fotoğraflara yansıdı. Yetkililer, sel bölgelerindeki birçok yolun, köprünün, sağlık ve eğitim tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Güney Afrika Dünya Haberler

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