Güney Afrika'da polisle çatışmada 18 soyguncu öldürüldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde polisle çatışan 18 soyguncu öldürüldü. Banka nakit taşıma aracı soygununa karıştıkları belirlenen çeteye düzenlenen operasyonda 2'si kadın 18 kişi öldürüldü. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı ve çeteye ait 10 motorlu araç, 7 otomatik tüfek ele geçirildi. Bir polis memuru yaralandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde polisle çatışan 18 soyguncu öldürüldü.
Güney Afrika Polis Hizmetleri Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, banka nakit taşıma aracı soygununa karıştıkları belirlenen bir çeteye düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 18 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, operasyon düzenlenen ikinci bir adreste 4 kişinin gözaltına alındığı ve çeteye ait 10 motorlu araç, 7 otomatik tüfek ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonlarda 1 polisin yaralandığı belirtildi.