Güney Afrika'da Para Nakil Aracı Soygununda 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde para nakil aracının soyulduğu sırada çıkan çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti. Bankalar için nakit para taşıyan zırhlı kamyonetleri soymaktan şüphelenilen bir çete ile polis arasında yaşanan çatışma sonucunda olay yerinde 18 kişi öldü. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Güney Afrika'daki Limpopo eyaletinde para nakil aracına soygun yapanlar ile polis arasında çıkan çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde para nakil aracının soyulduğu sırada çatışma çıktı. Yerel basında yer alan haberlere göre bankalar için nakit para taşıyan zırhlı kamyonetleri soymaktan şüphelenilen bir çete ile polis arasında çatışma yaşandı. Olay yerinde çeteden olduğu düşünülen 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bölgede polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. - JOHANNESBURG