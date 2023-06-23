Güney Afrika'da maden patlaması: 31 yasa dışı çalışan madenci hayatını kaybetti

Güney Afrika'da, mayıs ayında bir maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin, yasa dışı çalışan 31 madenci olduğu düşünülüyor. Madencilerin cansız bedenlerinin hala patlamanın yaşandığı maden ocağında olduğu düşünülürken, cesetleri çıkarmak için arama ekibi gönderilmesi, maden ocağında tehlike arz edecek düzeyde yüksek metan gazı bulunması nedeniyle hala mümkün değil.

Güney Afrika'da, mayıs ayında bir maden ocağında meydana gelen gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin, yasa dışı çalışan 31 madenci olduğu düşünülüyor.

ABC News'ün haberine göre, Güney Afrika Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı, daha önce kullanıma kapatılmış bir maden ocağında, 18 Mayıs'ta yaşanan patlamaya ilişkin yeni bulguları paylaştı.

Açıklamaya göre, madencilerin cansız bedenlerinin hala patlamanın yaşandığı maden ocağında olduğu düşünülürken, cesetleri çıkarmak için arama ekibi gönderilmesi, maden ocağında tehlike arz edecek düzeyde yüksek metan gazı bulunması nedeniyle hala mümkün değil.

Yaşamını yitiren 31 kişinin, komşu ülke Lesotho'dan gelerek Güney Afrika'da yasa dışı çalışan madenciler olduğu düşünülürken, 3 madencinin cansız bedenin diğer yasa dışı çalışan madencilerce çıkarıldı.

Lesotho Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika makamlarına olayla ilgili bilgi verdi.

Olayın yaşandığı maden ocağı, Güney Afrika'nın en büyük altın madenciliği şirketi Harmony tarafından son olarak 90'larda işletildi.

Güney Afrika polisi, maden ocağında kaçak çalışan 16 madencinin de teslim olduğunu söyledi.

Güney Afrika'nın kullanıma kapatılmış eski maden ocaklarına, madencilerin sıklıkla yasa dışı şekilde altın aramak için girdiği biliniyor.