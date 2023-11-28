Güney Afrika'da Maden Kazasında 11 İşçi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Northern West eyaletinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen kazada, 11 işçi hayatını kaybetti ve 75 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Northern West eyaletinde, bir maden ocağında meydana gelen kazada 11 işçi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Rustenburg şehrindeki bir platinyum madeninde, 86 işçiyi taşıyan bir asansörün halatı koptu.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Yaralanan işçilerden 42'si hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.