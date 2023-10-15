Güney Afrika'da Küçük Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Johannesburg yakınlarındaki Springs Havalimanı'na inmeye çalışan tek motorlu ve sabit kanatlı küçük bir uçağın düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle parçalanan uçakta bulunan 1'i pilot 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın nedenini bulmak üzere gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, kazaya ilişkin ön raporun 30 gün içinde yayımlanacağı bilgisi paylaşıldı.