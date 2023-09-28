Güney Afrika'da Irkçılık Karşıtı Aktivist Aziz Pahad Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist ve siyasetçi Aziz Pahad hayatını kaybetti. Pahad, ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelede önemli rol oynayan bir simge isimdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist ve siyasetçi Aziz Pahad hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin simge isimlerinden olan, eski milletvekili ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Pahad, Johannesburg'daki evinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı yazılı açıklamada, Pahad ailesine taziyelerini ileterek merhumun Güney Afrika'nın özgürlük mücadelesine çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Ramaphosa, "Aziz Pahad, yalnızca ülkemize hizmet etmekle kalmayıp dünyanın başka yerlerinde özgürlük ve adalet davalarını destekleyen, özellikle de Filistin halkını, içinde bulunduğu kötü duruma karşı savunan mükemmel bir diplomattı." ifadelerini kullandı.

Pahad ailesinin sözcüsü Faizel Randera de yaptığı açıklamada, hayatı boyunca vatansever, özgürlük savaşçısı ve halkın hizmetkarı olan Pahad'ın aynı zamanda parlak bir diplomat ve stratejist olduğuna dikkati çekti.

Pahad'ın naaşının bugün Johannesburg'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Aziz Pahad

Güney Afrika'da Hint Müslümanı tanınmış bir ailede 25 Aralık 1940'da dünyaya gelen Pahad, gençlik yıllarından itibaren ırkçılık karşıtı mücadelede önemli rol oynadı.

Pahad, apartheid rejimi tarafından sürgüne gönderildiği 1964'ten 1990'a kadar İngiltere, Angola ve Zambiya'da rejim karşıtı kampanya faaliyetleri yürüttü.

Güney Afrika'nın demokrasiye geçtiği 1994'ten 2008'e kadar milletvekilliği ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Pahad, uzun yıllar iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin yürütme kurulunda görev aldı.