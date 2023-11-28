Güney Afrika'da Impala Platinum Madeninde Asansör Kazası: 11 Madenci Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinin Rustenburg kentinde bulunan Impala Platinum madeninde meydana gelen asansör kazasında 11 madenci hayatını kaybetti. Asansör beklenmedik şekilde 200 metre aşağı düştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

JOHANNESBURG, 28 Kasım (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Kuzey Batı eyaletinin Rustenburg kentinde bulunan Impala Platinum madeninde Pazartesi günü meydana gelen asansör kazasında 11 madenci hayatını kaybetti.

Yerel televizyon kanalı eNCA tarafından Salı günü yayımlanan haberde, "Madencileri kuyuda yukarı ve aşağı taşıyan asansör beklenmedik şekilde 200 metre aşağı düştü" denildi.

Maden şirketinin sözcüsü Johan Theron'un sözlerine yer verilen haberde, her biri 35 personel taşıma kapasitesine sahip üç kabinden oluşan asansörde toplam 88 madencinin bulunduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.