Güney Afrika'da İmam Abdullah Harun'un işkence sonucu öldürüldüğüne hükmedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde mahkeme, 54 yıl önce dönemin beyaz ırkçı apartheid rejimi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Müslüman aktivist İmam Abdullah Harun'un, işkence sonucu öldürüldüğüne hükmetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 döneminde yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimi polisi tarafından 1969'da gözaltına alınan ve "merdivenden düşerek hayatını kaybettiği" iddia edilen Harun'un, ölümüne ilişkin sır perdesi, yarım asırdan uzun zaman sonra aydınlığa kavuştu.

Western Cape Yüksek Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında, ırkçı rejime karşı çıktığı için gözaltına alınan Harun'un, burada gördüğü işkenceler sonucu yaşamını yitirdiğine karar verildi.

Harun'un ölümünden sorumlu tutulan polislerin hiçbiri hayatta değil

Dava sonucunda, İmam Harun'un ölümünden, dönemin "Özel Şube" polislerinden Yarbay Carel Pienaar, Binbaşı Dirk Kotze Genis, Yüzbaşı Ebanis Geldenhuys, Çavuş Johannes van Wyk ve Çavuş Andries van Wyk sorumlu tutuldu.

Harun'un ölümünden sorumlu polislerden hiçbirinin hayatta olmaması dikkati çekti.

Yargıç Daniel Thulare, apartheid rejiminin 1970'de gerçekleştirdiği ilk soruşturmada, Harun'un merdivenden düşerek öldüğüne ilişkin kararın gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Harun'un ailesi karardan memnun

Harun'un oğlu, akademisyen ve politikacı Muhammed Harun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babamızın apartheid rejiminin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü her zaman biliyorduk. Soruşturmanın yeniden açılması, şüphelerimizin doğrulanmasına yardımcı oldu. Onların ellerinde acımasızca öldürüldüğü kesinleştiği için bir nebze olsun rahatladık." ifadesini kullandı.

Harun, aile olarak gerçeğin ortaya çıkmasından duydukları mutluluğu yineleyerek, "Keşke annemiz hayatta olup kararı duyabilseydi, ama yaşasaydı genel sonuçtan memnun olacağına eminiz." dedi.

Mahkemenin, olaya karışan herkesi cinayetten suçlu bulmasından memnun olduklarını belirten Harun, mahkemeye gerçeğin ortaya çıkarılmasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Irkçılık karşıtı mücadele kahramanı

Irkçılık karşıtı mücadele kahramanı Müslüman din adamı, gazeteci ve aktivist İmam Harun, ırkçı apartheid rejimi tarafından 1969'da Cape Town'da gözaltına alınıp, Caledon Meydanı Karakolu'nda 123 gün bir hücrede tutulduktan sonra hayatını kaybetmişti.

İmam Harun'un ölümüne ilişkin 1970'te açılan ilk soruşturmada, ırkçı rejimin mahkemesi, Harun'un karakolda merdivenden kayıp düşerek öldüğüne ve ölümünden kimsenin sorumlu tutulamayacağına hükmetmişti.

Harun'un hayatını ve ölümünü konu alan Barney Desai ile Cardiff Marney'nin birlikte kaleme aldıkları "İmamın Öldürülüşü" isimli kitap, Türkçeye de çevrilmişti.