Güney Afrika'da İkinci Çeyrekte 6 Bin 228 Kişi Cinayet Sonucu Hayatını Kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yılın nisan-haziran aylarında 6 bin 228 kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede cinayet oranında yüzde 3'lük bir gerileme kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, bu dönemde polise 11 bin 616 tecavüz vakası, 15 bin 660 araba hırsızlığı ve 87 bin 228 soygun vakası bildirildi. 31 polis memuru da görevi başında öldürüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yılın nisan-haziran aylarında 6 bin 228 kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika Polis Bakanlığı, 2023'ün ikinci çeyreğine ait suç istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, nisan-haziran aylarında ülke genelinde 6 bin 228 cinayet işlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, cinayet oranında yüzde 3'lük bir gerileme kaydedildi.

Rapora göre, Güney Afrika'da bu süre zarfında polise, 11 bin 616 tecavüz vakası bildirildi. Aynı dönemde, 15 bin 660 araba hırsızlığı ve 87 bin 228 soygun vakası polis kayıtlarına geçti.

Nisan-haziran aylarında 31 polis öldürüldü

Polis Bakanı Bheki Cele, basına yaptığı açıklamada, resmi verilere göre yılın ikinci çeyreğinde 31 polis memurunun görevi başında öldürüldüğünü duyurdu.

Dünya genelinde suç oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden Güney Afrika'da geçen yıl 27 binden fazla kişi cinayet sonucu yaşamını yitirmişti.