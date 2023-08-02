Güney Afrika'da Gergedan Kaçakçılığı Azaldı

Güney Afrika'da 2023 yılının ilk yarısında toplam 231 gergedan boynuzları için öldürüldü. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 259'du. Devlet daireleri ile özel güvenlik birimleri arasındaki işbirliği kaçak gergedan avcılığının azalmasında rol oynadı.

JOHANNESBURG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'da 2023 yılının ilk yarısında toplam 231 gergedan boynuzları için öldürüldü. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 259'du.

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Barbara Creecy Salı günü düzenlenen basın toplantısında, devlet daireleri ile özel güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin kaçak gergedan avcılığının azalmasında rol oynadığını söyledi.

Bakan, "Bu yılın ilk altı ayında hem polis hem de Ulusal Savcılık Makamı ile yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda 31 suçlu mahkum edildi" dedi.

Bakan, ülkenin ünlü Kruger Ulusal Parkı'ndaki en büyük dinlenme kampı olan Skukuza'da üç gergedanı öldürmekten ve yasadışı silah ile mühimmat bulundurmaktan suçlu bulunan bir şüphelinin 32 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Güney Afrika kabinesinin Yaban Hayatı Kaçakçılığı ile Mücadele için Ulusal Entegre Strateji'yi Mayıs ayında onayladığını belirten Creecy, bu stratejinin ülkede ve sınırlarının ötesinde yaban hayatı kaçakçılığının yasadışı değer zincirini kırmayı amaçladığını söyledi.

Creecy bu stratejinin şu anda temel odak noktasının gergedanlar olduğunu ancak yürütülen çalışmaların deniz kulağı gibi kaçakçılık şebekeleri tarafından tehdit edilen diğer türlerin yasadışı ticareti ile kaçak avcılığı konularını da ele almayı amaçladığını ifade etti. Bakan ayrıca hükümetin gergedanların yoğun olduğu bölgelere kameralar yerleştirdiğini belirtti. ¦