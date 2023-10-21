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Güney Afrika'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi. Mitingde, Filistin'e özgürlük sloganı atıldı ve İsrail'in işgal politikaları kınandı. ANC'nin Gauteng Sözcüsü, ANC'nin iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.