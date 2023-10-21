Güney Afrika'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi. Mitingde, Filistin'e özgürlük sloganı atıldı ve İsrail'in işgal politikaları kınandı. ANC'nin Gauteng Sözcüsü, ANC'nin iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı ve barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, yürütme başkenti Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi.
İsrail'in Pretorya Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda ANC üyesi ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.
"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son" ve "Aperheid devleti İsrail" yazılı pankatlar taşıdı.
ANC'nin Gauteng Sözcüsü Lesego Makhubela, burada basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın son 30 yıl içinde daima Filistin'in yanında yer aldığını belirterek, ANC'nin iki devletli çözümden yana olduğunu vurguladı.
Makhubela, bölgede masum sivillerin ölümünün sona ermesi için acilen barışçıl bir çözüm geliştirilmesini savunduklarını belirtti.
Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası arenada Filistin'e en çok destek veren ülkeler arasında yer alıyor.