Güney Afrika'da Elektrik Santrallerinde Arızalar Nedeniyle Düzenli Kesintiler Yaşanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, elektrik santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle günde 10 saate varan düzenli elektrik kesintileri yapılıyor.

Ulusal elektrik firması Eskom'dan yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 elektrik santralinde arızalar meydana geldiği ifade edildi.

Arızalar nedeniyle yaşanan ve günde 10 saate varan kesintilerin hafta sonu boyunca devam edeceği, arızalar nedeniyle üretim kapasitesinde 6 bin megavata yakın kayıp yaşandığı belirtildi.

Afrika'da elektriğe erişimin en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika'da, eskiyen üretim altyapısı, sabotajlar ve kablo hırsızlığı nedeniyle uzun süreden bu yana ciddi bir elektrik krizi yaşanıyor.

Nükleer enerji üreticisi olan Güney Afrika, elektrik üretiminin yüzde 80'ininden fazlasını kömürle çalışan santrallerden karşılıyor. Güney Afrika dünyanın önde gelen kömür üreticileri arasında yer alıyor.