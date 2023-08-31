Güney Afrika'da çıkan yangında 73 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e, yaralı sayısı ise 52'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri Sözcüsü Robert Mulaudzi tarafından yapılan açıklamada, Johannesburg şehrinin Alberts ve Delvers caddelerinin köşesinde bulunan 5 katlı binada çıkan yangında 73 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

ZELENSKI'DEN TAZİYE MESAJI

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Ukraynalıların olduğu gibi benim de en içten taziyelerimi Başkan Cyril Ramaphosa'ya ve tüm kurbanların aile üyelerine ve arkadaşlarına iletiyorum. Korkunç bir trajedi. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.