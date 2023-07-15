Güney Afrika'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanları dikildi. Etkinliğe Türk ve Güney Afrikalı yetkililer ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Pretorya Ofisince düzenlenen etkinlikte, ülkenin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Awqaf SA'ye ait bir çiftlikte 15 Temmuz şehitleri anısına çok sayıda zeytin fidanı dikildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Geçici Maslahatgüzarı Yekta Noyan ve Türk kurumlarından yetkililerle birlikte, Awqaf SA temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Pretorya ve Cape Town'da 15 Temmuz şehitlerini anma törenleri düzenlendi

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'nde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Geçici Maslahatgüzar Noyan, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın, hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin zaferidir. Bu zaferin mimarı 'Türkiye Yüzyılının Kahramanlarını' şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ayrıca, etkinlik kapsamında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Törenin ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu da 15 Temmuz şehitleri için bir anma töreni düzenledi.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi vatandaşlarımız ve Güney Afrikalı dostlarımızla yeni kançılaryamızda düzenlediğimiz etkinlikle andık." ifadelerine yer verildi.