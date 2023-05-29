Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ramaphosa'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Güney Afrika'nın ikili ve çok taraflı seviyelerde mevcut güçlü ilişkileri daha da pekiştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyor" ifadesi kullanıldı.