Güney Afrika Cumhurbaşkanı Putin'le barış misyonunu görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrikalı liderlerin başlattığı barış misyonunu anlatmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'in Afrikalı liderlerce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik başlatılan barış misyonu inisiyatifini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrikalı liderlerin başlattığı barış misyonunu anlatmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa'nın ofisinden yapılan açıklamada, Putin'in Afrikalı liderlerce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik başlatılan barış misyonu inisiyatifini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, Putin'in Afrikalı heyeti kabul etmekten memnuniyet duyacağı belirtildi.

İki lider ayrıca temmuzda yapılacak Rusya- Afrika Zirvesi'ne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Barış misyonu kapsamında Komorlar Birliği, Mısır, Senegal, Uganda, Zambiya ve Güney Afrika liderlerinin haziran ortasında Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Savaşın yol açtığı enerji ve gıda krizinden en fazla etkilenen bölgelerden biri Afrika kıtası olmuştu.