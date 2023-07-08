Güney Afrika, BRICS Zirvesine Tüm Afrika Ülkelerinin Devlet Başkanlarını Davet Etti

Güney Afrika'nın BRICS Şerpası Anil Sooklal, ülkesinin tüm Afrika ülkelerinin devlet başkanlarını Ağustos ayında Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi. Zirvede BRICS ülkelerinin, kıtanın ekonomik büyümesine yardımcı olmak için Afrika ile nasıl ortaklık kurabileceğinin görüşüleceği belirtildi.

JOHANNESBURG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika'nın BRICS Şerpası Anil Sooklal, ülkesinin tüm Afrika ülkelerinin devlet başkanlarını Ağustos ayında Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi.

Sooklal, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS erişim kampanyası kapsamında tüm Afrikalı liderleri davet etmeye karar verdi. Biz de tüm Afrikalı liderlere BRICS liderleriyle diyalog kurmaları için bir davetiye gönderdik" dedi.

Zirvede BRICS ülkelerinin, kıtanın ekonomik büyümesine yardımcı olmak için Afrika ile nasıl ortaklık kurabileceğinin görüşüleceğini belirten Sooklal, Ramaphosa'nın BRICS liderleri için Afrikalı liderlerin de katılacağı bir akşam yemeği düzenleyeceğini kaydetti.

Sooklal, davet edilenler arasında Afrika Birliği ve bölgesel ekonomik toplulukların liderlerinin yanı sıra iş dünyası liderlerinin bulunduğu söyledi.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan beş yükselen ekonomiye sahip ülke isimlerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Güney Afrika, BRICS başkanlığını 1 Ocak 2023'te Çin'den devralmıştı.