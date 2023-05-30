Güney Afrika, BRICS katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık verdi

Güney Afrika Cumhuriyeti, ev sahipliği yapacağı BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Liderler Zirvesi katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık verdi. BRICS ülkeleri arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, ev sahipliği yapacağı BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Liderler Zirvesi katılımcılarına diplomatik dokunulmazlık verdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan açıklamada, 1-2 Haziran'da Cape Town'da düzenlenecek "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" ile ağustosta Johannesburg'ta gerçekleştirilecek "BRICS Liderler Zirvesi" katılımcılarına verilecek diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıklar hakkındaki duyurunun resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu dokunulmazlıkların, katılım düzeyine bakılmaksızın Güney Afrika'da düzenlenen tüm uluslararası konferanslar ve zirveler için uygulanan standart bir uygulama olduğu belirtilerek, "Dokunulmazlıklar, konferans içindir, belirli kişiler için değildir." ifadesi kullanıldı.

Bu kararın, konferans katılımcılarını Güney Afrika'nın yargı yetkisinden korumayı amaçlamadığına işaret edilen açıklamada, verilen dokunulmazlıkların, herhangi bir uluslararası mahkemece BRICS toplantılarının herhangi bir katılımcısına karşı verilmiş olabilecek herhangi bir tutuklama emrini geçersiz kılmayacağı kaydedildi.

UCM'nin Putin kararı

Güney Afrika, zirveye katılması beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) verdiği yakalama kararını tartışıyor.

Ülke, üyesi olduğu UCM'nin kararını uygulamakla yükümlü olsa da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), bu kararın uygulanmasındansa ülkenin UCM'den çekilmesinden yana tavır sergiliyor.

Batı ise bu konuda, Güney Afrika üzerindeki baskılarını artırıyor. ABD'nin, Güney Afrika'nın Rusya'ya silah sattığı iddiası hükümet yetkililerince reddedilse de ülkenin para birimi Rand son haftalarda tarihinin en düşük seviyelerini görmeye devam ediyor.

BRICS

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ına ev sahipliği yapan BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılaları (GSYİH) ise küresel hasılanın 4'te 1'inden fazlasını teşkil ediyor.

Güney Afrika'daki Liderler Zirvesi'nde BRICS'in genişlemesi ve "ortak para birimi" konularının ele alınması öngörülüyor.